Рязанские электросети оштрафовали за порчу тротуара
По данным суда, электросети проводили земляные работы возле дома № 64 на улице Есенина и вскрыли дорожное покрытие. После окончания работ тротуар не восстановили. Электросети оштрафовали на 10 000 рублей.
Рязанские электросети оштрафовали за порчу тротуара. Об этом сообщает пресс-служба рязанского арбитражного суда.
По данным суда, электросети проводили земляные работы возле дома № 64 на улице Есенина и вскрыли дорожное покрытие. После окончания работ тротуар не восстановили.
Электросети оштрафовали на 10 000 рублей.