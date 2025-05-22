РСЧС: в Рязанской области сохраняется угроза беспилотной опасности
Об этом сообщили в 19:42. Угрозу атаки БПЛА объявили в регионе в 17:09. Рязанцам напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.
В Рязанской области сохраняется угроза беспилотной опасности. Об этом в 19:42 22 мая сообщает РСЧС.
Угрозу атаки БПЛА объявили в регионе в 17:09. Рязанцам напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.
Позже стало известно, что над Рязанской областью сбили БПЛА.