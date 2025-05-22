Путин сообщил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины

«Наши Вооруженные Силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — сказал глаза государства. Он отметил, что ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы.