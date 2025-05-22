Путин сообщил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины
«Наши Вооруженные Силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — сказал глаза государства. Он отметил, что ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы.
Президент России Владимир Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Об этом 22 мая сообщили в Telegram-канале «Zvezdanews».
"Наши Вооруженные Силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", — сказал глаза государства.
Он отметил, что ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы.