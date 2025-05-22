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Путин: Россия ответит на атаки ВСУ
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым заявил, что Россия ответит на атаки ВСУ. Об этом он сообщил 22 мая. Путин позвонил Волобуеву, который пострадал после атаки украинского беспилотника и пожелал ему выздоровления. «Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — пообещал президент.

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым заявил, что Россия ответит на атаки ВСУ. Об этом он сообщил 22 мая, передало ТАСС.

Путин позвонил Волобуеву, который пострадал после атаки украинского беспилотника и пожелал ему выздоровления.

«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — пообещал глава государства.

Напомним, в Рязанской области 22 мая снова объявили угрозу атаки БПЛА.