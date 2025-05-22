Малков предупредил рязанцев о ликвидации последствий налетов БПЛА

По словам главы региона, ПВО продолжает работать. Всего за 21 мая отражено пятнадцать беспилотников. Ущерба удалось избежать. «Оперативные службы проводят работу на земле. Будьте внимательны, не приближайтесь к обломкам. Если увидели — позвоните в 112, и специалисты обязательно разберутся с „находкой“», — подчеркнул губернатор.