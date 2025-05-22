Из-за Гонки ГТО в Рязани два дня подряд будут ограничивать движение на двух улицах

С 11:00 до 22:00 23 мая и с 11:00 до 22:00 24 мая движение транспорта будет закрыто в местах пересечения Лыбедского бульвара с улицами Маяковского и Право-Лыбедской. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Из-за Гонки ГТО в Рязани два дня подряд будут ограничивать движение на двух улицах. Об этом сообщает мэрия.

С 11:00 до 22:00 23 мая и с 11:00 до 22:00 24 мая движение транспорта будет закрыто в местах пересечения Лыбедского бульвара с улицами Маяковского и Право-Лыбедской.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.