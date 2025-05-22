Депутаты рязгордумы приняли изменения в правила благоустройства города

В правила внесли положения о комфортных пешеходных и велосипедных дорожках. Также их дополнили двумя новыми разделами о нахождении, перемещении и утилизации брошенных транспортных средств, которые мешают благоустройству. Кроме того, теперь в правилах будет конкретизирован ряд терминов и определений: «газон», «зеленые насаждения» и другие. Депутаты приняли проект единогласно. Дополнительных финансовых затрат не потребуется.

Депутаты гордумы проголосовали за внесение изменений в правила благоустройства Рязани. Проект решения на комитете по ЖКХ представил глава профильного Михаил Палачев.

В правила внесли положения о комфортных пешеходных и велосипедных дорожках. Также их дополнили двумя новыми разделами о нахождении, перемещении и утилизации брошенных транспортных средств, которые мешают благоустройству.

Кроме того, теперь в правилах будет конкретизирован ряд терминов и определений: «газон», «зеленые насаждения» и другие.

Депутаты приняли проект единогласно.

Дополнительных финансовых затрат не потребуется.