«Зеленый сад» отремонтировал асфальтовую дорожку к рязанской школе № 46

Рязанская школа № 46 находится в двух шагах от жилого комплекса Skyline. Первая очередь дома уже заселена, вторая будет сдана в ближайшее время. Дети из нового ЖК станут учениками школы. В связи с этим компания «Зеленый сад» за свой счет отремонтировала асфальтовую дорожку, ведущую к центральному входу. На следующей неделе будет достроен пандус, который позволит удобно подходить к школе мамам с колясками и людям с инвалидностью.

Также рядом с учебным заведением будет смонтировано дополнительное освещение и установлено видеонаблюдение. Семьи, которые живут в ЖК Skyline, смогут наблюдать за тем, как сын или дочка идут в школу, в режиме онлайн. Дополнительная безопасность детей в приоритете для компании-застройщика.

В то же время во дворе ЖК Skyline завершается благоустройство. Уже готовы спортивные площадки, в песочницу завезен белый кварцевый песок, проведен пробный пуск фонтана. Вдоль дома высаживают ели, в вазонах посадили гортензии, спиреи, остроцветковый вейник и виноград.

«Спешите приобрести квартиру в доме с, пожалуй, самым красивым двором в Приокском. Бонус — школа в минутной доступности. Вашим детям не придется даже переходить дорогу», — отметили представители застройщика.

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