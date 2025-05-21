В Рязанской области сгорели два дома

Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 20 мая, в селе Новые Лупяжи Спасского района. На тушение выезжали четыре человека личного состава и две единицы спецтехники. По данным ведомства, огнем уничтожено два нежилых дома. Пощадь пожара составила 84 кв. метра.