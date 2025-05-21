В Рязанской области с начала года выявили около 60 случаев ВИЧ-инфекций

Отмечается, что за три месяца 2025 года в Рязанской области выявлено 56 носителей ВИЧ. По данным минздрава, 73% выявленных в 2025 году носителей ВИЧ, приходится на возрастную группу 40 лет и старше.94% заразились половым путем. В 2025 году ВИЧ-инфекция диагностирована у 60% мужчин и у 39% женщин. В целом среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины.

В Рязанской области с начала года выявили около 60 случаев ВИЧ-инфекций. Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что за три месяца 2025 года в Рязанской области выявлено 56 носителей ВИЧ.

По данным минздрава, 73% выявленных в 2025 году носителей ВИЧ, приходится на возрастную группу 40 лет и старше.94% заразились половым путем.

В 2025 году ВИЧ-инфекция диагностирована у 60% мужчин и у 39% женщин. В целом среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины.