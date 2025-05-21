В Рязанской области осудят девушку — курьера телефонных мошенников

По версии следствия, обвиняемая в марте 2024 года вступила в преступный сговор. Фигуранты обзванивали пенсионеров из Пронска и представились сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщали потерпевшим, что их родственники якобы стали участниками ДТП. Во время разговора мошенники требовали передать деньги для урегулирования конфликта. Пенсионеры передавали средства обвиняемой, приезжавшей к ним под видом курьера. Жертвами стали трое жителей в возрасте от 70 до 80 лет, которым причинен ущерб в общей сумме более 750 тысяч рублей.

В Рязанской области осудят девушку — курьера телефонных мошенников. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в марте 2024 года вступила в преступный сговор. Фигуранты обзванивали пенсионеров из Пронска и представились сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники сообщали потерпевшим, что их родственники якобы стали участниками ДТП. Во время разговора мошенники требовали передать деньги для урегулирования конфликта.

Пенсионеры передавали средства обвиняемой, приезжавшей к ним под видом курьера.

Жертвами стали трое жителей в возрасте от 70 до 80 лет, которым причинен ущерб в общей сумме более 750 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Пронский районный суд для рассмотрения.