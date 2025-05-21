В Рязанской области мужчина угрожал зарезать возлюбленную из ревности

По данным следствия, 53-летний житель Рыбновского района, находясь в гостях у своих знакомых, приревновал свою сожительницу к другому мужчине. В порыве ревности он схватил кухонный нож и начал угрожать женщине убийством. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

В Рязанской области мужчина угрожал зарезать возлюбленную из ревности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 53-летний житель Рыбновского района, находясь в гостях у своих знакомых, приревновал свою сожительницу к другому мужчине. В порыве ревности он схватил кухонный нож и начал угрожать женщине убийством.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.