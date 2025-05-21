В Рязани предложили создать «доску позора» для вандалов

Начальник управления общественных отношений горадминистрации Мария Бобкова отметила, что в городе регулярно проводится активная работа по выявлению и удалению надписей наркотического содержания. По ее словам, в рамках акции «Чистые стены» в 2025 году волонтеры закрасили 537 подобных сообщений. Также устранили 2800 надписей на стенах и фасадах управляющие компании.

Предложение создать «доску позора» озвучил первый заместитель председателя Рязанской гордумы Антон Астафьев на комитете по соцвопросам в среду, 21 мая.

Начальник управления общественных отношений горадминистрации Мария Бобкова отметила, что в городе регулярно проводится активная работа по выявлению и удалению надписей наркотического содержания.

По ее словам, в рамках акции «Чистые стены» в 2025 году волонтеры закрасили 537 подобных сообщений. Также устранили 2800 надписей на стенах и фасадах управляющие компании.

«Стоит более системно подходить к внедрению видеонаблюдения. Есть задержанные, пойманные, но нет ни одного сообщения, где показали бы конкретного человека и рассказали, какое он совершил правонарушение. Какая-то доска позора должна быть», — заявил Антон Астафьев.

Депутат уточнил, что в благоустройство Рязани вложено много сил, но из-за недостаточного контроля за правонарушителями некоторые территории быстро теряют свой вид.

Ранее сообщалось, что более тысячи надписей закрасили после жалоб рязанцев в мобильном приложении «Открытый регион».