В России предложили новые меры для должников по алиментам
Среди возможных способов воздействия на злостных неплательщиков озвучили запрет на путешествия с повышенным комфортом в самолетах и поездах. Также предлагается запретить таким людям поступать на государственную и муниципальную службы.
В России предложили новые меры для должников по алиментам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.
Среди возможных способов воздействия на злостных неплательщиков озвучили запрет на путешествия с повышенным комфортом в самолетах и поездах.
Также предлагается запретить таким людям поступать на государственную и муниципальную службы.