В России предложили новые меры для должников по алиментам

Среди возможных способов воздействия на злостных неплательщиков озвучили запрет на путешествия с повышенным комфортом в самолетах и поездах. Также предлагается запретить таким людям поступать на государственную и муниципальную службы.

В России предложили новые меры для должников по алиментам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.

Среди возможных способов воздействия на злостных неплательщиков озвучили запрет на путешествия с повышенным комфортом в самолетах и поездах.

Также предлагается запретить таким людям поступать на государственную и муниципальную службы.