В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям бригады спецназначения ВСУ, Нацгвардии и иностранного легиона. Противник потерял свыше 1305 солдат. Средства ПВО сбили шесть авиабомб JDAM, 236 беспилотников ВСУ, из них 162 вне зоны спецоперации.

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям бригады спецназначения ВСУ, Нацгвардии и иностранного легиона.

Противник потерял свыше 1305 солдат.

Средства ПВО сбили шесть авиабомб JDAM, 236 беспилотников ВСУ, из них 162 вне зоны спецоперации.