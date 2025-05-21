В Ермишинском районе произошел пожар
Отмечается, что ЧП случилось в деревне Азеево. Там загорелся жилой дом. На тушение выезжали четыре человека и две единицы техники. Огнем уничтожен жилой дом, площадь пожара составила 96 кв. метров.
В Ермишинском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что ЧП случилось в деревне Азеево. Там загорелся жилой дом.
На тушение выезжали четыре человека и две единицы техники.
Огнем уничтожен жилой дом, площадь пожара составила 96 кв. метров.