В Ермишинском районе произошел пожар

Отмечается, что ЧП случилось в деревне Азеево. Там загорелся жилой дом. На тушение выезжали четыре человека и две единицы техники. Огнем уничтожен жилой дом, площадь пожара составила 96 кв. метров.