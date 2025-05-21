Рязанские предприятия попали в 17-й пакет санкций Евросоюза

Речь идет о радиозаводе, станкостроительном холдинге «Стан» (Ростех) и «Концерне ВКО «Алмаз — Антей», в составе которых есть организации в областном центре. Всего в списке 17 физических и 58 юридических лиц. Новые ограничения утвердили во вторник, 20 мая.

Рязанские предприятия попали в 17-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о радиозаводе, станкостроительном холдинге «Стан» (Ростех) и «Концерне ВКО «Алмаз — Антей», в составе которых есть организации в областном центре.

Всего в списке 17 физических и 58 юридических лиц.

Новые ограничения утвердили во вторник, 20 мая.