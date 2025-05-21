Рязанцы сообщили о мужчине, угрожающем прохожим расправой
По словам местных жителей, мужчина угрожает прохожим в центре города. «Неадекват бегает по центру, угрожает физической расправой! Заявление написано», — отметили в посте.
Рязанцы сообщили о мужчине, угрожающем прохожим расправой. Пост с жалобой появился в Telegram-канале Rzn Life.
По словам местных жителей, мужчина угрожает прохожим в центре города.
«Неадекват бегает по центру, угрожает физической расправой! Заявление написано», — отметили в посте.