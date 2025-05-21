Рязанцам рассказали о штрафах за хранение вещей на лестничной клетке

Об этом сообщает региональный минтэк и ЖКХ. Там напомнили, что хранить личные вещи за пределами квартиры нельзя. «Подъезды и общие коридоры — это эвакуационные пути, и затруднять проход по ним запрещено», — отметили в министерстве. За нарушение предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Штраф может вырасти до 50 тысяч рублей, если пожар все-таки случился.

Рязанцам рассказали о штрафах за хранение вещей на лестничной клетке. Об этом сообщает региональный минтэк и ЖКХ.

Там напомнили, что хранить личные вещи за пределами квартиры нельзя.

«Подъезды и общие коридоры — это эвакуационные пути, и затруднять проход по ним запрещено», — отметили в министерстве.

За нарушение предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Штраф может вырасти до 50 тысяч рублей, если пожар все-таки случился.