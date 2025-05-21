Рязанца осудили за незаконный оборот пороха
Отмечается, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота у мужчины изъяли порох массой более 500 граммов. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Следственные органы заводили и расследовали уголовное дело. Шацкий районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно. Приговор вступил в законную силу.
Рязанца осудили за незаконный оборот пороха. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Отмечается, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота у мужчины изъяли порох массой более 500 граммов. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.
Следственные органы заводили и расследовали уголовное дело.
Шацкий районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно. Приговор вступил в законную силу.
Фото: УФСБ России по Рязанской области