Рязанца осудили за незаконный оборот пороха

Отмечается, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота у мужчины изъяли порох массой более 500 граммов. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Следственные органы заводили и расследовали уголовное дело. Шацкий районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно. Приговор вступил в законную силу.

Рязанца осудили за незаконный оборот пороха. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Отмечается, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота у мужчины изъяли порох массой более 500 граммов. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Следственные органы заводили и расследовали уголовное дело.

Шацкий районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно. Приговор вступил в законную силу.

Фото: УФСБ России по Рязанской области