Полицейские задержали 17-летнего подростка за серию краж в Рязани

По данным полиции, подросток украл три велосипеда из многоэтажек на улицах Затинной, Вокзальной и Кальной. Выяснилось, что кражи 17-летний молодой человек совершал, чтобы выручить деньги на наркотики. Отмечается, что ранее рязанца неоднократно судили за кражи велосипедов и хищения из магазинов. В полиции решаются вопросы о возбуждении уголовных дел на рязанца.

Полицейские задержали 17-летнего подростка за серию краж в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, подросток украл три велосипеда из многоэтажек на улицах Затинной, Вокзальной и Кальной. Выяснилось, что кражи 17-летний молодой человек совершал, чтобы выручить деньги на наркотики.

Отмечается, что ранее рязанца неоднократно судили за кражи велосипедов и хищения из магазинов.

В полиции решаются вопросы о возбуждении уголовных дел на рязанца.