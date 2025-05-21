Полицейские задержали 17-летнего подростка за серию краж в Рязани
По данным полиции, подросток украл три велосипеда из многоэтажек на улицах Затинной, Вокзальной и Кальной. Выяснилось, что кражи 17-летний молодой человек совершал, чтобы выручить деньги на наркотики. Отмечается, что ранее рязанца неоднократно судили за кражи велосипедов и хищения из магазинов. В полиции решаются вопросы о возбуждении уголовных дел на рязанца.
Полицейские задержали 17-летнего подростка за серию краж в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, подросток украл три велосипеда из многоэтажек на улицах Затинной, Вокзальной и Кальной. Выяснилось, что кражи 17-летний молодой человек совершал, чтобы выручить деньги на наркотики.
Отмечается, что ранее рязанца неоднократно судили за кражи велосипедов и хищения из магазинов.
В полиции решаются вопросы о возбуждении уголовных дел на рязанца.