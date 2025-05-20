Живодеров предложили принуждать к психиатрической экспертизе

По словам депутата, это позволит выявлять у обвиняемых психические заболевания и своевременно начинать их лечение, снижая риск совершения тяжких преступлений в будущем. Отмечается, что количество зарегистрированных фактов жестокого обращения с животными в 2024 году, по данным МВД, составило 656 случаев.

Живодеров предложили принуждать к психиатрической экспертизе. Об этом пишет URA.ru. со ссылкой на депутата Госдумы Георгия Арапова.

По его словам, это позволит выявлять у обвиняемых психические заболевания и своевременно начинать их лечение, снижая риск совершения тяжких преступлений в будущем.

Отмечается, что количество зарегистрированных фактов жестокого обращения с животными в 2024 году, по данным МВД, составило 656 случаев.