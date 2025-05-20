За неделю в Рязани зафиксировали пять превышений вредных веществ в воздухе

Превышения уровня сероводорода в воздухе фиксировали 12, 14, 15, 17 и 18 мая. Все нарушения происходили в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,2 ПДКмр, 2,9 ПДКмр, 3,42 ПДКмр, 15,69 ПДКмр и 1,65 ПДКмр. В других районах города превышений не зафиксировали.

За неделю в Рязани зафиксировали пять превышений вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

Превышения уровня сероводорода в воздухе фиксировали 12, 14, 15, 17 и 18 мая. Все нарушения происходили в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,2 ПДКмр, 2,9 ПДКмр, 3,42 ПДКмр, 15,69 ПДКмр и 1,65 ПДКмр.

В других районах города превышений не зафиксировали.