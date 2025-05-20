В Рязанской области обнаружили опасного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Западного цветочного трипса нашли в двух тепличных хозяйствах Рыбновского района: вблизи деревни Старое Веселово и села Юркино.
Отмечается, что после обнаружения вредителя введен карантин.
Справка:
Западный цветочный трипс является опасным карантинным вредителем, поражающим 244 вида растений из 62 семейств. Повреждения растений проявляются в виде светлых точек на листьях, а также деформации и некрозов вследствие прокалывания растительных тканей и высасывания клеточного сока. Вредитель наносит ущерб цветочным почкам, бутонам, листьям и стеблям растений, что приводит к их увяданию и снижению продуктивности.
Кроме того, западный цветочный трипс является переносчиком ряда опасных вирусных заболеваний, что увеличивает риски для сельскохозяйственных культур региона.