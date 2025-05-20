В Рязанской области обнаружили опасного вредителя

Западного цветочного трипса нашли в двух тепличных хозяйствах Рыбновского района: вблизи деревни Старое Веселово и села Юркино. Отмечается, что после обнаружения вредителя введен карантин. Справка: западный цветочный трипс является опасным карантинным вредителем, поражающим 244 вида растений из 62 семейств. Повреждения растений проявляются в виде светлых точек на листьях, а также деформации и некрозов вследствие прокалывания растительных тканей и высасывания клеточного сока. Вредитель наносит ущерб цветочным почкам, бутонам, листьям и стеблям растений, что приводит к их увяданию и снижению продуктивности.

В Рязанской области обнаружили опасного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Западного цветочного трипса нашли в двух тепличных хозяйствах Рыбновского района: вблизи деревни Старое Веселово и села Юркино.

Отмечается, что после обнаружения вредителя введен карантин.

Справка:

Западный цветочный трипс является опасным карантинным вредителем, поражающим 244 вида растений из 62 семейств. Повреждения растений проявляются в виде светлых точек на листьях, а также деформации и некрозов вследствие прокалывания растительных тканей и высасывания клеточного сока. Вредитель наносит ущерб цветочным почкам, бутонам, листьям и стеблям растений, что приводит к их увяданию и снижению продуктивности.

Кроме того, западный цветочный трипс является переносчиком ряда опасных вирусных заболеваний, что увеличивает риски для сельскохозяйственных культур региона.