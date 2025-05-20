В Рязани снова заметили электросамокатчиков на проезжей части
Двух молодых людей на электросамокатах заметили на перекрестке улиц Пролетарской и Чапаева. «И вот как ехали посреди дороги, так и дальше продолжили», — подписала автор поста.
В Рязани снова заметили электросамокатчиков на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
Двух молодых людей на электросамокатах заметили на перекрестке улиц Пролетарской и Чапаева.
«И вот как ехали посреди дороги, так и дальше продолжили», — подписала автор поста.