В Кадоме руководитель организации задолжал рабочим более 400 тысяч рублей

По данным ведомства, организация имела задолженность по заработной плате перед восемью работниками на общую сумму более 400 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление руководителю организации, возбудила в отношении гендиректора дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). По результатам его рассмотрения должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Рабочим возместили задолженность, а также компенсацию за задержку заработной платы.

В Кадоме руководитель организации задолжал рабочим более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, организация имела задолженность по заработной плате перед восемью работниками на общую сумму более 400 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление руководителю организации, возбудила в отношении гендиректора дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). По результатам его рассмотрения должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Рабочим возместили задолженность, а также компенсацию за задержку заработной платы.