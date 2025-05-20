В Рязани произошло массовое ДТП
Авария случилась на Северной окружной дороге. Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом 20 мая сообщили в соцсетях.
Авария случилась на Северной окружной дороге. Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля.
На месте происшествия работала полиция.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.
Ранее стало известно, что в Рязани образовались пробки.