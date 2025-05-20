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В России может подорожать чай на 10-15%
По словам эксперта, Россия зависит от импортного чая почти на 100%. Краснодарский край, как заявил Суетин, покрывает не более 2-3% потребностей рынка. Отмечается, что к концу лета 2024 года произвели 65 425 тонн упакованного черного чая, тогда как в 2023 году — 96 987 тонн. Это вызвало подорожание из-за сохраняющегося спроса. «При значении ключевой ставки в пределах 20-25%, стоимость чая вырастет не менее чем на 10-15% только лишь из-за одного этого показателя. Если же добавятся другие негативные факторы, его стоимость еще более увеличится», — отметил Суетин.

В России во втором полугодии 2025 года может подорожать чай на 10-15%. Об этом сообщил кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин «Газете.Ru».

По словам эксперта, Россия зависит от импортного чая почти на 100%.

Краснодарский край, как заявил Суетин, покрывает не более 2-3% потребностей рынка. Отмечается, что к концу лета 2024 года произвели 65 425 тонн упакованного черного чая, тогда как в 2023 году — 96 987 тонн. Это вызвало подорожание из-за сохраняющегося спроса.

«При значении ключевой ставки в пределах 20-25%, стоимость чая вырастет не менее чем на 10-15% только лишь из-за одного этого показателя. Если же добавятся другие негативные факторы, его стоимость еще более увеличится», — отметил Суетин.