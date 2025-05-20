В Башкирии мужчина поджег дом с женой и тещей

В Башкирии мужчина поджег дом с женой и тещей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 67-летний мужчина поругался с супругой, которая выгнала его из дома. Тогда мужчина облил строение бензином и поджег его.

По данным канала, в этот момент в доме находились жена и 86-летняя теща. Последняя скончалась во время пожара — отравилась продуктами горения, уточнили в посте.

Супруга получила ожоги, ее госпитализировали.