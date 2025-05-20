Shot: ВСУ пытались прорваться в Курскую область, но подорвались на мине

По информации канала, группа украинцев из 6 человек подошла к российской границе со стороны села Рогозное Сумской области. Отмечается, что диверсанты пытались «прощупать» границу у села Волфино, чтобы потом подогнать туда дополнительные силы для прорыва. Члены ДРГ подорвались на противотанковой мине, а пограничники отразили атаку.