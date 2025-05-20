Рязанского депутата освободили от должности из-за утраты доверия

Установлено, что член Совета депутатов Баграмовского сельского поселения спустя четыре месяца со дня избрания не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Решением Совета депутатов поселения полномочия парламентария прекращены досрочно в связи с утратой доверия.