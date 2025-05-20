Рязанке через суд вернут деньги, потраченные на лекарства

Установлено, что местная жительница является инвалидом 2 группы, состоит на диспансерном учете в районной больнице и имеет право на льготные лекарства. Однако своевременно медикаментами она обеспечена не была и приобрела их за собственные деньги.

Рязанке через суд вернут деньги, потраченные на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что местная жительница является инвалидом 2 группы, состоит на диспансерном учете в районной больнице и имеет право на льготные лекарства. Однако своевременно медикаментами она обеспечена не была и приобрела их за собственные деньги.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с регионального министерства здравоохранения расходов на препараты и компенсации морального вреда.

Заявленные требования удовлетворены.