Рязанцы рассказали о мужчине, обманывающем детей и стариков

По словам подписчицы портала, неизвестный в центре города представляется иностранцем и просил денег якобы на еду. «От меня он не отставал, я испугалась, он рылся все время в карманах не давал мне проходу, спрашивал возраст и я перевела деньги, так как он начал лезть руками к телефону и смотреть в него», — рассказала автор поста. Она добавила, что прохожие попытались за нее заступиться и потребовали возврата средств. Выяснилось, что мужчина все-таки понимает русскую речь, хотя делал вид, что может общаться только на английском языке.

Рязанцы рассказали о мужчине, обманывающем детей и стариков. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор| Новости Рязани».

По словам подписчицы портала, неизвестный в центре города представляется иностранцем и просил денег якобы на еду.

«От меня он не отставал, я испугалась, он рылся все время в карманах не давал мне проходу, спрашивал возраст и я перевела деньги, так как он начал лезть руками к телефону и смотреть в него», — рассказала автор поста.

Она добавила, что прохожие попытались за нее заступиться и потребовали возврата средств. Выяснилось, что мужчина все-таки понимает русскую речь, хотя делал вид, что может общаться только на английском языке.

«В конечном счете убежал на красный свет и сел в рандомный автобус будьте бдительны», — говорится в сообщении.