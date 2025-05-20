Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая

Больше всего готовы платить главному конструктору. Ищут сотрудника с профильным высшим образованием. Компания предлагает зарплату от 200 тысяч рублей. На втором месте — вакансия водителя с оплатой до 180 тысяч. Работодатель обещает комнату в общежитии. Третью строчку занял менеджер по продажам с зарплатой от 105 тысяч рублей. В рейтинг также вошли вакансии инженера-монтажника и менеджера по продажам сельскохозяйственной техники с зарплатами от 100 тысяч.