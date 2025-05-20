МЧС выпустило предупреждение для рязанцев

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 20 мая на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с, местами гроза и кратковременный ливневой дождь. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.