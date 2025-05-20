Легковушка опрокинулась после ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП случилось вечером 19 мая на 165 километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 45-летний житель Мордовии, управляя автомобилем Hyundai Creta, столкнулся с автомобилем Nissan, под управлением 39-летнего жителя Москвы. В аварии пострадала 72-летняя пассажирка Hyundai, ей оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.