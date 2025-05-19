За выходные в Рязанской области поймали 11 пьяных водителей

Отмечается, что всего в ходе проверок полицейские зафиксировали 946 нарушений ПДД. 11 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 6 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, двое сели за руль пьяными повторно. Также в ходе рейдов выявлены более 10 нарушений, совершенные пешеходами. 17 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.

За выходные в Рязанской области поймали 11 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что всего в ходе проверок полицейские зафиксировали 946 нарушений ПДД. 11 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 6 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, двое сели за руль пьяными повторно.

Также в ходе рейдов выявлены более 10 нарушений, совершенные пешеходами. 17 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.