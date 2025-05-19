В выходные полицейские зафиксировали около 50 нарушений со стороны мигрантов в Рязанской области

В Рязани полицейские выявили и пресекли 8 нарушений миграционного законодательства. В Рязанском, Пронском, Шиловском, Сараевском, Ряжском, Касимовском, Кораблинском, Рыбновском и Спасском районах области выявили и пресекли 39 правонарушений, совершенных мигрантам. Также выявлен работодатель, который нарушил закон при привлечении иностранных граждан к труду.

В выходные полицейские зафиксировали около 50 нарушений со стороны мигрантов в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейские выявили и пресекли 8 нарушений миграционного законодательства.

В Рязанском, Пронском, Шиловском, Сараевском, Ряжском, Касимовском, Кораблинском, Рыбновском и Спасском районах области выявили и пресекли 39 правонарушений, совершенных мигрантам.

Также выявлен работодатель, который нарушил закон при привлечении иностранных граждан к труду.