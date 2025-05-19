В Тюменской области 19-летний юноша зарезал родных во время ссоры

В Тюменской области 19-летний юноша зарезал родных во время ссоры. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Жертвами стали 50-летняя мать и 23-летний старший брат. Женщина укоряла сына за нежелание работать, тот вышел из себя и нанес родственникам множественные ножевые ранения.

После этого убийца спрятал тела на территории дома и на протяжении месяца переписывался писал сообщения от лица матери. Близким он сообщил, что женщина якобы переехала в Пермь. Но те не поверили и обратились в полицию.