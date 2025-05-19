В Рязанской области произошло крупное возгорание

ЧП произошло в воскресенье, 18 мая, в деревне Барышовка Сараевского района. Там загорелись тюки с соломой. К тушению привлекали 15 человек личного состава и 6 единиц спецтехники, в том числе инженерную. Площадь, пройденная огнем, составила 250 квадратных метров.