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В Курской области рецидивист изнасиловал и забил молотком женщину

В Курской области рецидивист изнасиловал и забил молотком женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Ранее судимый за убийство 36-летний уроженец Калуги зашел в ателье и ударил инструментом по голове 38-летнюю сотрудницу. Когда жертва потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал ее. Затем он размозжил женщине голову, украл деньги, угнал ее автомобиль и скрылся.

В Курске машину, которую объявили в розыск, попытались остановить сотрудники ГАМ. Убийца в состоянии опьянения стал уходить от погони и устроил лобовое ДТП.

Возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям: «Изнасилование», «Угон автомобиля», «Вооруженный разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления».

У убитой остались двое детей.