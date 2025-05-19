Рязанку привлекут к ответственности за нелегальную регистрацию мигрантов

Участковые вместе с сотрудниками миграционного подразделения установили, что 44-летняя женщина фиктивно поставила на учет на улице Великанова 6 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 50 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленнице грозит до 3 лет лишения свободы.