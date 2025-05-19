Путин и Трамп проведут телефонный разговор вечером 19 мая

По словам пресс-секретаря президента, разговор лидеров России и США состоится в 17:00. Песков назвал разговор «важным» и отметил, что встреча Путин и Трампа зависит от их личных договоренностей.