Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской УК
Установлены недостатки в части несвоевременного проведения косметического ремонта подъездов, повреждения плиточного покрытия тамбуров, отсутствия информационных стендов и др. Управляющей организации внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской УК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выявлены нарушения требований технической эксплуатации трех многоквартирных домов № 1-3 поселка Окский Рязанского района.
Установлены недостатки в части несвоевременного проведения косметического ремонта подъездов, повреждения плиточного покрытия тамбуров, отсутствия информационных стендов и др.
Управляющей организации внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.