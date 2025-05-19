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Представитель Рязанского приборного завода победил в региональном этапе конкурса профмастерства

Работник Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) занял первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда сборочно-монтажного цеха Александр Пискулин представил ГРПЗ на региональном этапе конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» и занял первое место среди четырех участников.

Первый этап конкурса представлял собой теоретическое задание, состоящее из двух частей: тесты в письменном виде и решение кейса в устной форме. Вторая часть заключалась в выполнении практического задания. Конкурсантам необходимо было произвести монтаж печатных плат, используя технологии поверхностного монтажа.

«Наши работники достойно представляют завод на региональных и всероссийских конкурсах. Призовые места говорят о высокой квалификации заводских кадров, а это — залог дальнейшего успешного развития предприятия. Александр Пискулин — очень трудолюбивый и исполнительный человек, он выполняет самую ответственную работу, не боится браться за новое, постоянно развивает свои профессиональные компетенции. Поздравляю его с заслуженной победой!» — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В состязаниях, которые прошли на базе Рязанского колледжа электроники, приняли участие три ведущих предприятия Рязани.

Региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» организован министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области. Его цели — повышение престижа рабочих профессий, пропаганда их достижений и распространение передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства.