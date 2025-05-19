Появились кадры с пожара в Старожиловском районе
Напомним, 17 мая в селе Музалево загорелась баня. Пожарным удалось спасти жилой дом и хозяйственные постройки, расположенные возле горящей бани. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причину и ущерб устанавливают специалисты.
Появились кадры с пожара в Старожиловском районе. Их публикует ИД «Пресса».
Напомним, 17 мая в селе Музалево загорелась баня. Пожарным удалось спасти жилой дом и хозяйственные постройки, расположенные возле горящей бани. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причину и ущерб устанавливают специалисты.