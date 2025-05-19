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После болезни — «С новыми силами»: Росгосстрах обновил программу по восстановлению сил и здоровья после тяжелых заболеваний

Росгосстрах выпустил обновленную версию продукта «С новыми силами» по восстановлению здоровья и сил после болезней и травм. Программа поможет справиться с их тяжелыми последствиями: клиенты могут пройти реабилитационно-восстановительное лечение после заболевания и получить страховую выплату при травмах в результате несчастного случая.

В новой версии значительно расширили перечень заболеваний и травм, после которых требуется реабилитация. А самое главное — цена при этом никак не изменилась. Стоимость страховки — 1 500 тыс. рублей и 2 500 тыс. рублей в год в зависимости от варианта страхования.

Обновленный полис представлен в двух вариантах. Первый предусматривает реабилитацию после серьезных заболеваний (инфаркт, инсульт, повреждения головного мозга, энцефалит, менингит и др.), а единовременная страховая выплата при травме составляет 200 тыс. рублей. Второй вариант предусматривает реабилитацию после любого заболевания, послужившего причиной экстренной госпитализации, а единовременная страховая выплата при травме составляет 300 тыс. рублей. В оба варианта также входят круглосуточные информационно-консультационные услуги врачей-кураторов.

Восстановительное лечение проводится на базе ведущих клиник нужного профиля или в санаториях. А если рядом нет подходящего медучреждения, Росгосстрах дополнительно компенсирует расходы на дорогу к месту реабилитации и обратно.

«Этот продукт объединил в себе преимущества добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Ольга Купцова. — Мы старались сделать его максимально удобным и доступным, чтобы каждый имел возможность восстановиться и получить помощь, когда она особенно нужна — после тяжелой болезни или травмы».

Оформить полис можно в офисах Росгосстраха или у страховых агентов — он доступен для всех в возрасте от 18 до 60 лет.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru