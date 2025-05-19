Под Рязанью сгорел жилой дом
Происшествие случилось утром 18 мая в селе Льгово Рязанского района. Загорелся жилой дом. Площадь пожара 48 квадратных метров. В тушении участвовали 13 человек, 5 единицы техники, в том числе инженерная.
Под Рязанью сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Происшествие случилось утром 18 мая в селе Льгово Рязанского района. Загорелся жилой дом. Площадь пожара 48 квадратных метров.
В тушении участвовали 13 человек, 5 единицы техники, в том числе инженерная.