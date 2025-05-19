На Украине заявили, что Зеленский является препятствием для достижения мира

Дмитрук обратил внимание на то, что обсуждение мира и договоренностей не будет иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Белоруссией и Украиной.

На Украине заявили, что Зеленский является препятствием для достижения мира. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на депутата Верховной рады Артема Дмитрука.

«Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения», — отметил он.

Дмитрук обратил внимание на то, что обсуждение мира и договоренностей не будет иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Белоруссией и Украиной.