Академия BOOM Kids пригласила юных рязанцев в «Летний клуб»

Провести лето весело приглашает детская академия развития интеллекта. В BOOM Kids ждут мальчишек и девчонок от 7 до 12 лет.

Для них будут работать три интерактивные смены:

с 9 до 13 июня — «Гарри Поттер» (магия, распределяющая шляпа и море веселья);

с 16 по 20 июня — «Мир профессий» (ребёнок сможет стать пилотом, учёным или даже шеф-поваром);

с 23 по 27 июня — «Секреты кино» (расскажем всё о создании фильмов и не только).

Лагерь работает с 9 до 17 часов. Цена — от 20 000 рублей.

Каждый день детей ждут вкусное питание, прогулки на свежем воздухе, посещение театров и музеев, мастер-классы, интересные занятия, квесты и эксперименты.