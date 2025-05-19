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Академия BOOM Kids пригласила юных рязанцев в «Летний клуб»

Провести лето весело приглашает детская академия развития интеллекта. В BOOM Kids ждут мальчишек и девчонок от 7 до 12 лет.

Для них будут работать три интерактивные смены:

  • с 9 до 13 июня — «Гарри Поттер» (магия, распределяющая шляпа и море веселья);
  • с 16 по 20 июня — «Мир профессий» (ребёнок сможет стать пилотом, учёным или даже шеф-поваром);
  • с 23 по 27 июня — «Секреты кино» (расскажем всё о создании фильмов и не только).

Лагерь работает с 9 до 17 часов. Цена — от 20 000 рублей.

Каждый день детей ждут вкусное питание, прогулки на свежем воздухе, посещение театров и музеев, мастер-классы, интересные занятия, квесты и эксперименты.

Академия BOOM Kids находится по адресу: микрорайон Кальное, ул. Быстрецкая, д. 18 корп. 3. Тел.: +7 (4912) 47-27-27, +7 (980) 560-71-47. Также забронировать место можно на сайте: https://ryazan.academyboomkids.ru/?utm_source=lager.