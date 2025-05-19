Академия BOOM Kids пригласила юных рязанцев в «Летний клуб»
Провести лето весело приглашает детская академия развития интеллекта. В BOOM Kids ждут мальчишек и девчонок от 7 до 12 лет.
Для них будут работать три интерактивные смены:
- с 9 до 13 июня — «Гарри Поттер» (магия, распределяющая шляпа и море веселья);
- с 16 по 20 июня — «Мир профессий» (ребёнок сможет стать пилотом, учёным или даже шеф-поваром);
- с 23 по 27 июня — «Секреты кино» (расскажем всё о создании фильмов и не только).
Лагерь работает с 9 до 17 часов. Цена — от 20 000 рублей.
Каждый день детей ждут вкусное питание, прогулки на свежем воздухе, посещение театров и музеев, мастер-классы, интересные занятия, квесты и эксперименты.
Академия BOOM Kids находится по адресу: микрорайон Кальное, ул. Быстрецкая, д. 18 корп. 3. Тел.: